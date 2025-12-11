Bergamo-Terra del Volontariato | I premi raccontano un impegno plurale che sa rinnovarsi

La settima edizione di Bergamo-Terra del Volontariato celebra l’impegno di numerosi volontari, selezionando tra 70 candidature. I premi riconoscono un’attività plurale e in costante evoluzione, evidenziando la capacità di adattarsi e rinnovarsi nel tempo. Bianchi del Csv sottolinea l’importanza di rivedere continuamente il proprio ruolo per rispondere alle esigenze della comunità.

