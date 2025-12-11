Bergamo dalla sosta 400mila euro in più l’anno | Ma meno di quanto previsto
L'amministrazione di Bergamo prevede un incremento di circa 400mila euro all'anno nelle entrate derivanti dalla sosta, secondo un'analisi in commissione. Tuttavia, l'aumento atteso è inferiore alle stime iniziali, a causa del calo di 408 stalli blu rispetto al 2022. La decisione riguarda le tariffe e le strategie per il settore del parcheggio in città.
L'ESAME IN COMMISSIONE. È la somma che Palazzo Frizzoni incasserà da Atb. «Il trend condizionato dal calo degli stalli blu, 408 in meno rispetto al 2022».
La UEB Cividale sconfigge il Gruppo Mascio Bergamo e mette la quinta. Una gara al cardiopalma decisa dal canestro finale di Berti, autore di una prestazione clamorosa (15 punti). La Gesteco continua la sua corsa dopo la sosta e riprende da dove aveva i - facebook.com Vai su Facebook
