Bergamo dalla sosta 400mila euro in più l’anno | Ma meno di quanto previsto

Ecodibergamo.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione di Bergamo prevede un incremento di circa 400mila euro all'anno nelle entrate derivanti dalla sosta, secondo un'analisi in commissione. Tuttavia, l'aumento atteso è inferiore alle stime iniziali, a causa del calo di 408 stalli blu rispetto al 2022. La decisione riguarda le tariffe e le strategie per il settore del parcheggio in città.

L’ESAME IN COMMISSIONE. È la somma che Palazzo Frizzoni incasserà da Atb. «Il trend condizionato dal calo degli stalli blu, 408 in meno rispetto al 2022». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

