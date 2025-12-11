Berco orario ridotto a pari salario Fiom | Intesa sulla sperimentazione

Si è svolto recentemente un incontro tra il coordinamento sindacale di Berco e la direzione aziendale, durante il quale è stata raggiunta un’intesa sulla sperimentazione di un orario ridotto a pari salario. La discussione si inserisce nel quadro delle negoziazioni per migliorare le condizioni di lavoro e garantire stabilità occupazionale.

"Ieri si è tenuto l’incontro periodico tra il coordinamento di tutta la rappresentanza sindacale Berco e la direzione aziendale. Tra i principali temi affrontati vi è stato quello della sperimentazione sulla riduzione oraria di lavoro ". Ad aggiornare sulla situazione dello stabilimento copparese è la Rsu Fiom Cgil della Berco, che ieri ha raccontato ai giornali gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in seno all’azienda copparese. "Durante l’ultima battaglia consumata davanti ai cancelli della Berco di Copparo, in cui lavoratrici e lavoratori hanno fatto 300 ore di sciopero per difendere il loro posto di lavoro e il contratto aziendale – spiega la Fiom – come Rsu abbiamo ottenuto un risultato, insieme ai tanti, che come Fiom ci sembra oggi fondamentale rivendicare e mettere a valore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it