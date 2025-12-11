Beppe Gambetta Trio in concerto | Terra Madre

Il Beppe Gambetta Trio presenta un concerto dedicato ai suoi ultimi progetti discografici,

Il Beppe Gambetta Trio nasce per dar voce dal vivo agli arrangiamenti e alle esplorazioni sonore dei più recenti lavori di Beppe Gambetta, Terra Madre e Where The Wind Blows, scritti, suonati e cantati in lingue diverse dall'artista genovese. Beppe Gambetta ha messo in luce accanto alla sua.

Grande festa a Genova per i sessant'anni di Discoclub: tanti ospiti bravissimi Il live report di Laura Lalab Bianchi Max Manfredi Federico Sirianni Paolo Bonfanti Beppe Gambetta Discoclub Roberta Barabino Aldo Nestor De Scalzi Pivio Pischiutta Motus L

Camogli: sabato 6 dicembre il Beppe Gambetta Trio suona al "Sociale" - Beppe Gambetta, chitarrista, cantante, compositore, figura a suo modo unica nel panorama musicale nazionale e internazionale, sarà protagonista del prossimo concerto in cartellone al Teatro Sociale di ...

Beppe Gambetta in concerto con Terra madre - Sul palco insieme a Beppe Gambetta, Nicola Bruno, basso e voce, e Nick Mantoan, chitarre acustiche e voce.