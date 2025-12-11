Benin lo stop al golpe non fa rima con democrazia

Il tentativo di colpo di Stato in Benin, avvenuto il 7 dicembre, si è concluso con un intervento militare che ha messo fine alle operazioni prima ancora di essere ufficialmente annunciato. Questo episodio solleva interrogativi sulla stabilità politica nel paese e sulle dinamiche di potere nella regione, evidenziando come la fragile situazione possa sfociare in interventi esterni e violenti.

Il tentativo di colpo di Stato del 7 dicembre in Benin è finito sotto le bombe nigeriane prima ancora che nei comunicati ufficiali. I jet di Abuja hanno colpito i mezzi dei militari ammutinati, le forze speciali ivoriane si sono mosse in appoggio, la Comunità degli Stati dell’Africa Occidentale ha applaudito. Sulla carta, una storia di “ritorno all’ordine costituzionale”. Ma basta grattare la vernice per capire che la vera crisi, in Benin, non riguarda solo un gruppo di ufficiali ribelli. Riguarda uno Stato che si proclama democratico ma da anni svuota le proprie istituzioni dall’interno. Un colpo di Stato sventato dal cielo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Benin, lo stop al golpe non fa rima con democrazia

