benigni teologo tra sacro e profano regala alla rai grandi ascolti e una bella pagina di servizio pubblico

Roberto Benigni, tra sacro e profano, conquista il pubblico con il suo speciale su Raiuno, regalando un esempio di eccellenza nel servizio pubblico televisivo. La sua performance di ieri sera ha confermato il ruolo della Rai come piattaforma di cultura e intrattenimento di alta qualità, creando un momento memorabile per gli spettatori e sottolineando l’importanza della televisione come strumento di valore sociale e artistico.

Semplicemente straordinario, qualunque altra definizione della performances di ieri di Roberto Benigni su Raiuno con lo speciale Pietro–Un uomo nel vento, sarebbe riduttiva e non renderebbe giustizia alla maestria affabulatoria dell’artista e all’impegno della Rai che, ieri sera più che mai, ha scritto per i telespettatori una pagina a caratteri indelebili su cosa si intende per “servizio pubblico”. Benigni e San Pietro, omaggio alla cristianità e lezione di grande tv. Una missione affidata all’attore che per decenni ha rappresentato la voce più ironica e irriverente della critica politica e sociale, e che oggi utilizza il suo genio iperbolico e la sua incontenibile energia per esplorare la figura di San Pietro, il pescatore fragile e umano a cui Cristo ha affidato la sua Chiesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it