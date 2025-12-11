Benigni stravince la serata sempre bene Chi l' ha visto?

La serata televisiva di mercoledì si conclude con un grande successo per Roberto Benigni, che con

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1 Pietro – Un Uomo nel Vento con Roberto Benigni conquistare una media di 3.968.000 spettatori pari al 24.4% di share (Saluti: 1.421.000 -14.5%), vincendo la serata. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.357.000 spettatori pari al 15.1%. Su Rai2 ll film Con Air segna 625.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 il film Interstellar ha siglato 602.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.081.000 – 5.2%), Chi l'ha Visto? ha conquistato 1.225.000 spettatori (7.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (353.000 – 1.7%), Realpolitik ha raggiunto 421. 🔗 Leggi su Iltempo.it

