Benigni realizza il suo sogno al Tg1 poi fa una gaffe sul Papa in diretta VIDEO

Roberto Benigni si è distinto durante la sua apparizione in diretta al Tg1 del 10 dicembre 2025, realizzando un suo sogno. Tuttavia, l’atteso momento è stato rovinato da una gaffe sul Papa, che ha catturato l’attenzione e generato reazioni sui social. L’episodio ha suscitato curiosità e discussioni tra il pubblico.

Roberto Benigni è inciampato in una gaffe durante la sua apparizione in diretta al Tg1 della sera del 10 dicembre 2025. L’attore e regista era ospite della giornalista Emma D’Aquino per promuovere il suo nuovo spettacolo Pietro, un uomo nel vento, andato in onda in prima serata su Rai 1. In un breve discorso di presentazione infatti, Roberto ha ringraziato Papa Francesco invece di Papa Leone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1raiofficial) Nel corso dell’intervista, Benigni ha rivelato alla giornalista un sogno che aveva fin dall’infanzia: “Vorrei dirle che da piccolo avevo due desideri. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Benigni realizza il suo sogno al Tg1, poi fa una gaffe sul Papa in diretta (VIDEO)

