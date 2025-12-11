Benigni monologo su San Pietro sfiora i 4 milioni di spettatori

Roberto Benigni ha emozionato il pubblico di Rai 1 con il suo monologo ‘Pietro – Un uomo nel vento’, attirando quasi 4 milioni di telespettatori e raggiungendo picchi di oltre 4,9 milioni. La serata in prima mondiale ha registrato un alto livello di share, confermando il successo e l’attenzione per l’evento.

Roberto Benigni incanta il pubblico di Rai 1 con il monologo ‘ Pietro – Un uomo nel vento ‘: la serata in prima mondiale è stata seguita da una media di quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 968 mila telespettatori) pari al 24,4% di share e ha segnato punte di ascolto di oltre 4 milioni e 900 mila spettatori, superiori al 27% di share. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benigni, monologo su San Pietro sfiora i 4 milioni di spettatori

Serata-evento per la Rai con il monologo di Roberto Benigni dedicato a San Pietro dal palco allestito nei Giardini Vaticani. Due ore intense, in cui il comico-regista toscano ha raccontato la vita del primo degli Apostoli, l’uomo al quale Gesù Cristo affidò la sua - facebook.com Vai su Facebook

