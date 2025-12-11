benigni emoziona con il racconto di pietro un uomo nel vento il monologo sfiora i 4mln di telespettatori

Roberto Benigni ha emozionato il pubblico con il suo racconto di

"L'emozione non ha voce" cantava, qualche anno fa, Adriano Celentano. L'emozione ieri sera, invece, la voce l'aveva. Era quella di Roberto Benigni che, in prima serata e in prima mondiale su Rai1 (quasi 4 milioni di telespettatori pari al 24.4% di share), ha raccontato alla sua maniera la vicenda umana e spirituale di Pietro, l'apostolo al quale Gesù ha affidato la sua Chiesa. "Pietro, un uomo.