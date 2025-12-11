Benigni è inciampato su Pietro E la cosa mi dispiace

Roberto Benigni, noto per la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico, ha incontrato una difficoltà nel trattare la figura di Pietro, un tema che sembrava ideale per la sua narrazione. Dopo aver affrontato con successo grandi temi storici e morali, questa volta il suo racconto sulla vita di Pietro non ha raggiunto l'effetto desiderato.

Questa volta non è andata. Dopo Dante, la Costituzione, i Dieci comandamenti, dopo essere riuscito a emozionarci persino parlando del carbone e dell’acciaio come punto di partenza per l’Unione europea, Benigni è inciampato nell’ occasione che sembrava meglio prestarsi alla sua narrazione, la vita di Pietro. Non è andata: anche gli ascolti ci parlano di un buon risultato ma non di quel boom a cui ci avevano abituato queste serate (Il sogno, il racconto dell’unione europea, tema più ostico, meno popolare aveva fatto un 4 per cento in più). La cosa mi dispiace, non faccio parte della schiera di coloro che da anni rimproverano a Benigni la sua vena celebrativa e aspettavano con ansia una sua caduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Benigni è inciampato su Pietro. E la cosa mi dispiace

PIETRO: UN UOMO NEL VENTO Questa sera su #Rai1 in prima mondiale il monologo di Roberto #Benigni sul Primo degli Apostoli: «È diventato il mio migliore amico. Come parla, come si muove, come reagisce, come guarda, come cammina. Non capisce, s - facebook.com Vai su Facebook

3/3 #Benigni: Pietro "è diventato il mio migliore amico...Non capisce, sbaglia, inciampa, ci ripensa. È proprio uguale a noi: il più vicino a noi, e nello stesso tempo il più vicino a Gesù". #Rai1 #Vaticano Melampo Cinematografica - Ph. Luca Dammicco Vai su X

Benigni in Rai con San Pietro: di cosa parlerà il programma in onda dal cuore del Vaticano - Dopo un’assenza durata circa dieci anni, Roberto Benigni torna in Rai con un evento televisivo di grande rilievo culturale e spirituale. Riporta ilmessaggero.it

Roberto Benigni show su Rai1 - 2/11 - Il “colpaccio” annunciato in diretta e non inserito in cartella stampa: Roberto Benigni è pronto a tornare, atteso il 10 dicembre, sulle reti Rai dopo lo show “Il sogno” e il più recente intervento a ... Come scrive ilfattoquotidiano.it