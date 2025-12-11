Benfica-Napoli Conte | Differenza di energie a livello fisico e mentale tra noi e loro

Nel confronto tra Benfica e Napoli, Antonio Conte analizza le differenze di energia fisica e mentale tra le due squadre. Nonostante la sconfitta, l'allenatore sottolinea l'impegno dei suoi giocatori, evidenziando l'importanza di mantenere alto il livello di determinazione. Un'analisi che riflette le sfide e le aspettative di una competizione ai massimi livelli.

"Non posso considerare un passo falso quello di questa sera. I ragazzi hanno comunque dato tutto quello che avevano oggi. Sicuramente si è vista una differenza di energie proprio fisica e mentale tra noi e il Benfica. Non dimentichiamo che loro hanno giocato venerdì, hanno avuto due giorni in più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Benfica-Napoli, Conte: "Differenza di energie a livello fisico e mentale tra noi e loro" - Sicuramente si è vista una differenza di energie proprio fisica e mentale tra ... Riporta napolitoday.it

Antonio Conte nel post match Benfica-Napoli:”Non lo considero un passo falso…” - Napoli: Antonio Conte nel post match Le sue parole: “Non posso considerarlo un passo falso, oggi comunque i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Segnala 100x100napoli.it

Con la sconfitta di stasera contro il Benfica, il Napoli è sul filo dell’eliminazione dalla Champions League a 2 giornate dalla fine. E questo è solo l’ennesimo assaggio di quanto Antonio Conte odi giocare più di una competizione. Potrebbe fare almeno i sedices - facebook.com Vai su Facebook

Le pagelle di Benfica-Napoli #SkySport #BenficaNapoli #Napoli #UCL #SkyUCL Vai su X