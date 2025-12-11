Benfica-Napoli bocciatura netta dai quotidiani per uno dei big azzurri

La sfida tra Benfica e Napoli ha messo in luce le difficoltà della squadra azzurra, reduce da un intenso periodo di impegni. La partita al da Luz si è rivelata complicata, con numerosi infortuni tra i calciatori chiave, e ha suscitato giudizi severi sui quotidiani, evidenziando le criticità di un Napoli in fase di flessione.

Una serata complicata quella del Napoli al da Luz. La squadra di Antonio Conte, dopo il tour de force delle ultime settimane, crolla contro il Benfica, complici anche i tanti calciatori indisponibili. Dopo la super prestazione contro la Juventus del weekend, gli azzurri sono apparsi scarichi e con poche energie. Tra i giocatori maggiormente sottotono c'è stato sicuramente Scott McTominay, per una notte tra i peggiori in campo. Benfica-Napoli, le pagelle dei quotidiani per McTominay. Trascinatore del Napoli anche in questa stagione, Scott McTominay ha vissuto una serata da ultimo della classe. Il centrocampista scozzese non sembra essere nelle migliori condizioni, come sottolineato dalla 'Gazzetta dello Sport': " Il vantaggio del Benfica arriva anche grazie ad un suo maldestro rinvio.

