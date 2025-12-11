Benfica-Napoli 2-0 – Serata no per gli Azzurri

Il Benfica prevale sul Napoli con un punteggio di 2-0 in una serata complicata per gli Azzurri, segnato dalle reti di Rios e Barreiro. La partita si è aperta con un avvio difficile per il Napoli, che non è riuscito a reagire, subendo così una sconfitta che complica la sua qualificazione.

Benfica-Napoli 2-0 – Cronaca e tabellino della partita CRONACA Benfica-Napoli 2-0, decidono Rios e BarreiroIl Il Napoli paga un terribile inizio di partita e si arrende al Benfica. I portoghesi creano tre occasioni nei primi 20 minuti: Ivanovic e Aursnes sbagliano, Rios invece no e trova il vantaggio. Gli azzurri sembrano riprendersi e all'intervallo Conte rende la squadra più offensiva con Politano e Spinazzola. In apertura di ripresa però una splendida azione dei padroni di casa viene rifinita da un colpo di tacco di Barrieiro. Non succede più nulla. Mourinho a un punto da Conte TABELLINO Benfica-Napoli 2-0: MARCATORI: 20? Rios, 48? Barreiro BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Dedic 6, Araujo 6.

Benfica-Napoli 2-0, le pagelle: Rios giganteggia in mediana, Neres è l'unico a provarci - Il Napoli crolla in Portogallo contro il Benfica di José Mourinho che vince 2-

Benfica-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Rios e Barreiro - 8) sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE | Benfica-Napoli 2-0. La squadra di Mourinho batte quella di Conte con i gol di Rios e Barreiro.

ChampionsLeague: Benfica-Napoli 2-0 e Juventus-Pafos 2-0. Azzurri a rischio eliminazione, bianconeri vicini alle teste di serie Ieri Inter-Liverpool 0-1, Atalanta-Chelsea 2-1