Benfica-Napoli 2-0 pagelle È dura trovare i peggiori | horror Milinkovic Savic la più brutta partita di McTominay col Napoli

Le pagelle di Benfica-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito, analizzano una sfida difficile per gli azzurri. Tra le prestazioni più deludenti, spiccano il terribile errore di Milinkovic Savic e la peggior partita di McTominay con il Napoli. Ecco un'analisi dettagliata delle singole performance e degli aspetti più significativi della partita.

Le pagelle di Benfica-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d'Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Horror Zio Vanja: prima o poi doveva succedere. Certo, un paio di parate le ha fatte (in primis quella iniziale su Ivanovic), ma il secondo gol lusitano gli passa preciso sotto la manona. Epperò a preoccupare di più è soprattutto quel dono ad Aursnes, un minuto prima del gol culoso di Rios: di questi regali, col Toro, ne ha fatti non pochi – 4 BEUKEMA. Quando Ivanovic all'11' si presenta solingo dinnanzi a Zio Vanja, Sam l'Olandese è ancora più dietro, praticamente statico, di Amir e del Corazziere Sabaudo che inseguono l'attaccante croato.

