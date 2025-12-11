Benfica-Napoli 2-0 | gol e highlights

Il Benfica ha battuto il Napoli 2-0 in un incontro caratterizzato da fatica e rotazioni ridotte, segnando la prima sconfitta dei partenopei dopo cinque risultati positivi consecutivi. Un risultato che evidenzia le difficoltà di una squadra decimata dagli infortuni e limitata nelle scelte, in un match ricco di emozioni e momenti decisivi.

LISBONA – Nel suo servizio per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini registra la prima caduta del Napoli dopo cinque risultati utili consecutivi: una resa figlia di fatica, rotazioni ridotte al minimo e un organico decimato. Conte, come racconta Mandarini sul Corriere dello Sport, ha analizzato con lucidità la notte del Da Luz: «La partita è stata dura e difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di gare ogni tre giorni, stanno giocando sempre gli stessi, è inevitabile accusare qualcosina. Questo andava messo in preventivo». Un concetto che Fabio Mandarini ribadisce sulle pagine del Corriere dello Sport: il Napoli lotta contro un'emergenza continua, con pochi cambi e un carico psicofisico evidente.

