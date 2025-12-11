Benfica-Napoli 2-0 Conte nel post partita | Troppi infortuni siamo pronti a soffrire insieme

Ilmattino.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di ritorno dei quarti di Champions League, il Napoli si è arreso al Benfica con un punteggio di 2-0. Dopo la partita, l'allenatore Conte ha commentato le difficoltà della squadra, evidenziando gli infortuni e la volontà di affrontare insieme le sfide future. Una sconfitta che mette in discussione le ambizioni dei partenopei in questa fase della competizione.

Un Napoli sicuramente non convincente come nelle ultime uscite quello che ha perso per 2-0 in casa del Benfica. Poche occasioni create dagli azzurri che hanno dovuto cedere alla superiorità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

