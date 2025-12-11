Benfica Mourinho | Grande partita individualmente e collettivamente contro il Napoli

Dopo la vittoria in Champions League contro il Napoli, José Mourinho, allenatore del Benfica, ha commentato la prestazione della squadra. In sala conferenze allo Stadio Da Luz di Lisbona, ha evidenziato l'impegno sia a livello individuale che collettivo, sottolineando i punti salienti della partita e il successo ottenuto.

José Mourinho, allenatore del Benfica, al termine della sfida di Champions League vinta contro il Napoli è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Da Luz di Lisbona per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: "Grande vittoria e grande partita individualmente e collettivamente, Non c'è stato un solo giocatore che non abbia fatto una grande partita, tutti fantastici. Grande coesione difensiva, difeso a zona contro una squadra molto difficile da affrontare. Ivanovic ha fatto grandi azioni in profondità al contrario di un modulo di giocare più facile per giocatori che giocano a sostegno.

