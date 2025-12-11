Benfica 2-0 Napoli delusione Conte e calciatori stanchi Il richiamo a Lucca | Non devi stare impalato

Il Napoli subisce una pesante sconfitta contro il Benfica, con un risultato di 2-0, evidenziando stanchezza e difficoltà nel mantenere il ritmo di gioco. La prestazione dei calciatori, tra delusione e fatica, solleva anche il richiamo a Lucca, invitato a più impegno e determinazione in campo.

Il Napoli naufraga contro il Benfica, incapace di tenere il ritmo e di incidere in qualsiasi momento del match. Gli azzurri appaiono sfocati, poco reattivi e lontani parenti della squadra vista nelle ultime settimane. Una sconfitta che rischia di rallentare seriamente la corsa europea in Champions League. Al termine della gara, Antonio Conte mostra un . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Benfica-Napoli 2-0, gol e highlights: decidono Rios e Barreiro - 8) sono tra le 10 peggiori squadre per xG su azione nelle prime cinque giornate disputate in questa UEFA Champions League. sport.sky.it scrive

PAGELLE E TABELLINO Benfica-Napoli 2-0: Mou inguaia Conte, Hojlund sparisce dal campo - Top, flop, pagelle e tabellino completo del sesto match di Champions League tra Benfica e Napoli, in scena al Da Luz di Lisbona ... calciomercato.it scrive

Benfica Napoli 2 0, le pagelle #benfica #sscnapoli #pagelle #uefa #championsleague - facebook.com Vai su Facebook

Benfica-Napoli, Conte: "Siamo corti e giochiamo ogni tre giorni" #SkySport #Napoli #Conte #UCL #SkyUCL #BenficaNapoli Vai su X