Benevento-Giugliano ufficiale la diretta televisiva in chiaro | tutti i dettagli
La partita tra Benevento e Giugliano, in programma domenica 14 dicembre alle 17:30 al “Ciro Vigorito”, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro. Ecco tutti i dettagli per seguire l’incontro facilmente.
Tempo di lettura: < 1 minuto Diretta televisiva in chiaro per Benevento-Giugliano in programma domenica 14 dicembre alle 17:30 al “Ciro Vigorito”. Ad annunciarlo l’emittente Videonola che darà la possibilità anche a chi non è abbonato a Sky Sport o allo streaming di Now tv di seguire il match in maniera del tutto gratuita. “ Questa domenica 14 dicembre – si legge sul profilo social della tv – dalle 16:30 vi portiamo nel cuore del derby di Serie C: Benevento – Giugliano, una sfida da punti pesantissimi per la classifica di tutte e due le squadra. Appuntamento su Videonola, canale 94 del digitale terrestre in Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
