Ben Harper al Musart Festival Firenze | biglietti dal 12 dicembre

Firenze, 11 dicembre 2025 - Anche Ben Harper al Musart Festival 2026 di Firenze! Domenica 28 giugno 2026 l’artista sarà in concerto con The Innocent Criminals al Parco Mediceo di Pratolino, main stage del Festival. I biglietti sono disponibili dalle ore 10 del 12 dicembre su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.itpunti-vendita. Ben Harper è tra i principali cantautori della sua generazione, oltre che uno dei più versatili e coraggiosi, che lavora senza problemi attraversando diversi generi, andando dal pop, reggae e soul, al blues, rock, funk e folk. Ha registrato 18 album in studio e raccolto intorno a sé una vasta fanbase mondiale, con oltre 16 milioni di dischi venduti e tre Grammy Awards. 🔗 Leggi su Lanazione.it