Bellingham sostiene Alonso nonostante la crescente pressione sull’allenatore del Real Madrid dopo la sconfitta del Manchester City

Jude Bellingham ha espresso il suo sostegno a Xabi Alonso, nonostante la crescente pressione sull’allenatore del Real Madrid dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League. La situazione sta attirando l’attenzione dei tifosi e dei media, alimentando dubbi sul futuro di Alonso sulla panchina dei Blancos, ma Bellingham si è schierato a favore del tecnico.

Xabi Alonso ha il pieno appoggio di Jude Bellingham tra le crescenti speculazioni che il manager del Real Madrid potrebbe correre il rischio di perdere il lavoro dopo la sconfitta contro il Manchester City in Champions League. I Blancos hanno subito la seconda sconfitta consecutiva al Bernabeu, battuti 2-1 dal Manchester City appena tre giorni dopo aver perso contro il Celta Vigo nella Liga. Rodrygo ha posto fine alla sua siccità di 32 gol in partite, ma una rimonta prima dell'intervallo per gentile concessione di Nico O'Reilly e un rigore di Erling Haaland hanno trasformato il pareggio in favore del City mentre la triste serie del Real si è estesa a sole due vittorie nelle ultime otto partite in tutte le competizioni.

