Bellaria piange Federica Giorgetti | Anima di Fondazione Verdeblu

Bellaria Igea Marina si stringe nel dolore per la perdita di Federica Giorgetti, riconosciuta come l'anima di Fondazione Verdeblu. La scomparsa della stimata cittadina ha profondamente colpito tutta la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua figura e il suo impegno rimarranno sempre vivi nei ricordi di chi l'ha conosciuta.

di Rita Celli Quanto dolore e commozione hanno invaso Bellaria Igea Marina. Da ieri mattina la città è in lutto per la scomparsa della nota cittadina Federica Giorgetti. Moglie dell’attore e cantautore Dany Greggio, Federica era una donna amatissima da tutti nella comunità di Bellaria Igea Marina e mamma di due bambini. Laureata in giurisprudenza, Federica, 51 anni, lavorava per Fondazione Verdeblu ed era una grande appassionata di arte e fotografia. Paolo Borghesi e i colleghi dello staff di Fondazione Verdeblu la ricordano con dolore e commozione: "Oggi, un’anima di Fondazione Verdeblu è salita al cielo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it