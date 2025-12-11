Beccato con la droga mentre è a lavoro in pizzeria nei guai 43enne

Un 43enne di Trentola Ducenta è stato arrestato durante l’orario di lavoro in una pizzeria, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo, noto come S.A.A., è stato fermato dalle autorità e si trova ora in custodia, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. L’episodio ha suscitato attenzione nel territorio, evidenziando la presenza di attività illecite anche in contesti lavorativi.

