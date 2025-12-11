Beautiful streaming replica puntata 11 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 11 dicembre 2025, va in onda una nuova puntata di Beautiful. La soap americana continua a coinvolgere i fan con le sue trame emozionanti, tra tensioni tra i personaggi e colpi di scena. Scopriamo cosa accade nella puntata di oggi, con i protagonisti alle prese con decisioni importanti e dinamiche complesse.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 11 dicembre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy non riesce a credere che Hope abbia deciso di partecipare alla commemorazione di Sheila, ma Liam sostiene che lo faccia solo per sostenere suo padre Deacon. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.