beautiful anticipazioni dal 15 al 20 dicembre 2025

Ecco le anticipazioni della settimana di Beautiful dal 15 al 20 dicembre 2025. Deacon inizia a nutrire dubbi sulla presunta morte di Sheila, ispirato da un dettaglio inquietante trovato al crematorio. Le sue supposizioni portano coinvolgimento e tensione tra i personaggi, aprendo nuove prospettive nelle trame in corso.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 dicembre 2025, Deacon inizia a dubitare della morte di Sheila dopo un dettaglio inquietante visto al crematorio e coinvolge Finn nei suoi sospetti. Steffy prova a proteggere la famiglia mentre Liam torna a farsi avanti approfittando delle crepe nel matrimonio. Alla Forrester Creations Hope difende . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

