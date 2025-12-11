Beautiful anticipazioni al 20 dicembre | Luna decide di confessare la verità a RJ

Beautiful, anticipazioni dal 15 al 20 dicembre. Luna decide di confessare la verità sul suo tradimento a R.J.. Deacon (Sean Kanan), profondamente sconvolto, torna con la mente al momento in cui aveva cercato disperatamente di fermare la cremazione della donna che credeva fosse Sheila (Kimberlin Brown). Aveva notato infatti che il cadavere aveva tutte le . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 20 dicembre: Luna decide di confessare la verità a R.J.