Beastro riceve la prima demo giocabile su Steam Timberline conferma la versione PS5
Timberline Studio presenta la prima demo giocabile di Beastro su Steam, offrendo ai giocatori un'anteprima del suo originale mix di cucina, agricoltura e strategia di deckbuilding. Dopo aver riscosso successo ai Day of the Devs, il gioco si prepara a conquistare anche la console PS5, confermando il suo coinvolgente approccio di gioco.
Timberline Studio ha lavorato duramente in cucina e sta per alzare la temperatura! Questo affascinante mix di cucina casalinga, agricoltura spensierata e avventura strategica di deckbuilding ha fatto irruzione ai Day of the Devs ed ha annunciato che i giocatori possono provare il gioco nella sua nuovissima demo giocabile di Beastro, disponibile da subito su Steam. E non è tutto, Timberline ha anche annunciato che Beastro arriverà su PlayStation 5 nel 2026, unendosi alle uscite già annunciate su Steam, Xbox Series XS e Game Pass. Benvenuti a Palo Pori, un pacifico villaggio di artigiani e creatori di tendenze, dove non tutti gli eroi brandiscono la spada, alcuni preferiscono il cucchiaio. 🔗 Leggi su Game-experience.it
