beastro riceve la prima demo giocabile su steam timberline conferma la versione ps5

Timberline Studio ha lavorato duramente in cucina e sta per alzare la temperatura! Questo affascinante mix di cucina casalinga, agricoltura spensierata e avventura strategica di deckbuilding ha fatto irruzione ai Day of the Devs ed ha annunciato che i giocatori possono provare il gioco nella sua nuovissima demo giocabile di Beastro, disponibile da subito su Steam. E non è tutto, Timberline ha anche annunciato che Beastro arriverà su PlayStation 5 nel 2026, unendosi alle uscite già annunciate su Steam, Xbox Series XS e Game Pass. Benvenuti a Palo Pori, un pacifico villaggio di artigiani e creatori di tendenze, dove non tutti gli eroi brandiscono la spada, alcuni preferiscono il cucchiaio.