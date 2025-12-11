Battiti di Natale anche per i piccoli pazienti dell’ospedale Monaldi di Napoli

Durante il periodo natalizio, l’Associazione Battiti organizza una festa speciale presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, coinvolgendo bambini, adulti con cardiopatie congenite e le loro famiglie. L’iniziativa mira a portare gioia e supporto a chi affronta sfide legate alle patologie cardiache, creando un momento di condivisione e solidarietà nel clima festivo.

L'Associazione Battiti, impegnata nel sostegno ai reparti di eccellenza dellOspedale Monaldi dedicati alle cardiopatie congenite pediatriche e dell'adulto, promuove una speciale festa di Natale dedicata ai piccoli pazienti, agli adulti con cardiopatie congenite e alle loro famiglie. L'iniziativa nasce a sostegno dei reparti guidati dalla Prof.ssa Maria Giovanna Russo, responsabile della UOC "Cardiologia pediatrica"; dal .

