Battiti di Natale anche per i piccoli pazienti dell’ospedale Monaldi di Napoli

Durante il periodo natalizio, l’Associazione Battiti organizza una festa speciale presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, coinvolgendo bambini, adulti con cardiopatie congenite e le loro famiglie. L’iniziativa mira a portare gioia e supporto a chi affronta sfide legate alle patologie cardiache, creando un momento di condivisione e solidarietà nel clima festivo.

L’Associazione Battiti, impegnata nel sostegno ai reparti di eccellenza dell’Ospedale Monaldi dedicati alle cardiopatie congenite pediatriche e dell’adulto, promuove una speciale festa di Natale dedicata ai piccoli pazienti, agli adulti con cardiopatie congenite e alle loro famiglie. L’iniziativa nasce a sostegno dei reparti guidati dalla Prof.ssa Maria Giovanna Russo, responsabile della UOC “Cardiologia pediatrica”; dal . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Battiti di Natale anche per i piccoli pazienti dell’ospedale Monaldi di Napoli

Battiti Scuola. Tabitha Meeks · Ready For Christmas. I RITMONELLI/Junior Band tornano sul palco! ?13 Dicembre ore 12.30 FORTE ANTENNE XMAS FEST Mercatino di Natale Solidale Quest’anno il Natale si accende di musica, sapori e solidarietà! - facebook.com Vai su Facebook