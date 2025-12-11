Bastoni finisce nel mirino | tutte le critiche al centrale dell’Inter e i numeri che preoccupano i tifosi nerazzurri

Le recenti prestazioni di Bastoni hanno suscitato numerose critiche tra i tifosi nerazzurri. Il rendimento del difensore dell’Inter contro le grandi squadre e i numeri preoccupano, sollevando dubbi sul suo ruolo e sulle prospettive di crescita. Analizziamo i punti critici e le valutazioni sulla sua performance in questa fase della stagione.

Inter News 24 Bastoni, il rendimento contro le grandi divide la critica: centrale coinvolto in più episodi chiave difficoltà a fare il salto di qualità. Nel quadro delle analisi odierne dedicate all’Inter, Tuttosport concentra l’attenzione su Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 e pilastro della retroguardia nerazzurra, individuato come protagonista in una serie di episodi controversi che hanno segnato l’avvio di stagione. Il quotidiano ricorda, ad esempio, il 4-3 con la Juventus, nato anche da una sua disattenzione, il gol subito da Gimenez contro l’Atletico Madrid e, soprattutto, il rigore concesso al Liverpool, giudicato severo ma comunque figlio di un gesto evitabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni finisce nel mirino: tutte le critiche al centrale dell’Inter e i numeri che preoccupano i tifosi nerazzurri

CORRIERE DELLO SPORT durissima: "Inter-Liverpool, arbitro e VAR incompetenti. Rigore scandaloso" "L'ingenuità di Bastoni è pari forse solo all'incompetenza di arbitro e VAR: la pizzicata di maglia a Wirtz è risibile, fra l'altro finisce i suoi effetti prim

