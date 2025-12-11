Basta un soffice maglione in mohair per elevare il look quest' inverno

Per l'inverno 2025/2026, il maglione in mohair si conferma protagonista, portando morbidezza e stile alle creazioni di stagione. I designer scelgono di riscoprire questo tessuto pregiato, simbolo di comfort e raffinatezza, per elevare il look e affrontare le temperature più fredde con eleganza e calore.

C 'è bisogno di morbidezza. I designer lo sanno bene: sarà per questo che per l'Inverno 20252026 rispolverano il maglione più soffice che c'è, quello in alpaca. Misto mohair in angora e lana o purissimo nella fibra ottenuta dal pelo dell'omonimo camelide, è l'abbraccio formato must-have che tutte desiderano ora: modello cardigan o pullover, più o meno oversize, neutro o vivace, purché sia effetto nuvola. Il maglione con la zip diventa protagonista: 5 outfit chic e semplici da replicare X Leggi anche › Idee da copiare. Cosa indossare sotto ad un maglione con scollo a V nell'Inverno 2025 Un pezzo delicato e di carattere, che ha il pregio di movimentare i look invernali grazie alla caratteristica lavorazione 3d.

