Basta annodarla in vita per dare un twist tutto nuovo anche al cappotto più classico

Con l’arrivo dei mesi più freddi, il cappotto diventa il protagonista del nostro guardaroba. Basta un semplice gesto, come annodarlo in vita, per trasformare un modello classico in un capo dal look fresco e originale. Ecco alcune idee per dare un twist al cappotto e affrontare con stile le giornate più rigide.

Sta per iniziare il periodo più freddo dell'anno, quello in cui spesso l'unica cosa che viene voglia di indossare quando si deve uscire è un maxi piumino oppure un cappotto lungo dentro cui rintanarsi per affrontare le temperature sotto zero. Con la conseguenza diretta di un calo di creatività in fatto di styling e di abbinamenti. Eppure basta poco per dare un twist diverso al solito capospalla di ogni giorno. È sufficiente una piccola mossa strategica per cambiarne un po' l'aspetto e l'appeal. Un esempio perfetto? Utilizzare una maxi sciarpa come cintura. Proprio così. Quell'accessorio che solitamente si porta al collo o avvolto intorno alle spalle, si può sfoggiare anche in modo alternativo, cambiando le carte in regola e aggiungendo un tocco di personalità in più al look.