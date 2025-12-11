Basket | Olimpia Milano da record contro il Panathinaikos vittoria extralusso in Eurolega

L'Olimpia Milano raggiunge una prestazione straordinaria battendo il Panathinaikos 96-89 in Eurolega, sfiorando quella che potrebbe essere la miglior stagione della squadra. La partita, caratterizzata da un gioco di alto livello e da una prestazione collettiva eccellente, conferma il momento positivo dei meneghini e l'ottimo stato di forma del roster.

Se non è la miglior Olimpia Milano della stagione, ci va molto vicino. L'EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta gioca una partita magistrale contro il Panathinaikos, vincendo per 96-89 con una performance di primissimo livello da parte di larga parte del roster. Mattatore assoluto Armoni Brooks con 814 da 3 e 26 punti (le 8 triple sono record per l'Olimpia in Eurolega), e più in generale i 17 tiri da tre realizzati sono co-record per il club meneghino nel continente. Per i greci non bastano sei uomini in doppia cifra con 19 di Kostas Sloukas. I primi minuti sono quelli della lotta, perché le due squadre rimangono fondamentalmente punto a punto tra uno Shields di qua e una coppia Faried-Shorts di là.