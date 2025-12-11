Basket in Divisione Regionale 2 il GMV difende la seconda piazza nel derby di Volterra
Nella decima giornata di Divisione Regionale 2, il derby di Volterra tra AutoEtruria e GMV rappresenta un momento chiave nella corsa alle posizioni di vertice, con entrambe le squadre desiderose di consolidare le proprie ambizioni di classifica e mantenere il passo con il leader inattaccato, Fortezza Livorno.
Pisa, 11 dicembre 2025 – La decima giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone della Costa, vede a Volterra il derby tra la locale AutoEtruria ed il GMV, protagoniste della lotta per rimanere in scia al battistrada, imbattuto, Fortezza Livorno. Di fronte due squadre divise da due punti, secondo da solo il GMV, a quattro lunghezze dai livornesi, terza in gruppo Volterra, dopo la recente sconfitta a Ponsacco. Completano il quadro due match più che abbordabili per le altre pisane: il DREAM Basket affronta sabato, alle 20,45 al PalaDream di Via Belli, il Basket Piombino, ultimo a zero punti, mentre la Devitalia IES incontra, a Rosignano, l’altro fanalino di coda, la locale Dinamo, pure in cerca dei primi punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
