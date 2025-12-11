baseball a san marino fa spesa arrivano magnani e mazzone

Il San Marino Baseball avvia le operazioni di mercato puntando sui giovani talenti locali. Arrivano infatti Magnani e Mazzone, due promettenti prospetti provenienti dai Torre Pedrera Falcons, rafforzando così la squadra e sottolineando l’impegno nel valorizzare il vivaio del territorio.

Il San Marino Baseball comincia a fare mercato e si rivolge ai giovani del territorio, chiamando sul Titano due prospetti cresciuti nei Torre Pedrera Falcons. Si tratta di Luca Magnani e Alessandro Mazzone, che si uniranno al gruppo per lo spring training di marzo e per la nuova stagione nel campionato di Serie A. Magnani è un esterno prima base classe 2006 che è stato Campione d’Europa Under 18 nel 2024. In quella occasione, l’Italia ha chiuso con sette vittorie in altrettanti incontri e Magnani è stato il terzo miglior battitore azzurro con 368 di media (718) e quattro punti battuti a casa. Mazzone è un terza base o prima base, anche lui nato nel 2006 e protagonista come Magnani nell’ultimo campionato in casacca Falcons. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net