baronissi premiata come comune riciclone 2025 e confermata tra i comuni rifiuti free

Baronissi ottiene un nuovo riconoscimento nel campo della sostenibilità ambientale. Nel dossier Comuni Ricicloni 2025, presentato durante la IX edizione dell'Ecoforum di Legambiente Campania dedicato alle filiere dell'economia circolare, la città è stata premiata come Comune Riciclone e si conferma anche per quest'anno Comune Rifiuti Free. Un risultato che pone il territorio al primo posto in provincia di Salerno tra i comuni con più di 15mila abitanti. I numeri confermano un percorso solido: con 17.020 residenti, Baronissi raggiunge l' 87,16% di raccolta differenziata e registra un secco residuo di soli 50,1 kg per abitante all'anno, tra i più bassi dell'intera regione.