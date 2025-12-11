Barone ricorda la corsa al fianco di Inzaghi ai Mondiali 2006 | All'inizio fu un po' ingombrante

11 dic 2025

Simone Barone ripercorre la sua esperienza al fianco di Pippo Inzaghi durante i Mondiali 2006, ricordando i momenti di tensione e le aspettative che circondavano la loro collaborazione. Un episodio particolare, quello dell'assist mancato contro la Repubblica Ceca, rivisitato con un pizzico di ironia, testimonianza di un percorso ricco di emozioni e sfide.

Simone Barone e la corsa al fianco di Pippo Inzaghi ai Mondiali 2006 il quale contro la Repubblica Ceca non gli fece mai quell'assist che a tutti sembrava scontato: "Adesso ci rido sopra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

