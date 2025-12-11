Bari De Laurentiis | Sto lavorando per trovare un socio estero che potrà affiancarci

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha annunciato l'intenzione di trovare un socio estero che possa affiancare la società. I piani della proprietà, in vista della scadenza della deroga sulla multiproprietà prevista per il 2028/29, evidenziano una strategia di crescita e consolidamento del club.

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha illustrato in modo chiaro i piani della proprietà per il futuro del club, anche in vista della scadenza della deroga sulla multiproprietà prevista per l’ammissione ai campionati 202829. Come noto, la FilmAuro della famiglia De Laurentiis possiede anche il Napoli e, entro quella data, non potrà più detenere entrambe le società. Ecco quanto dichiarato: « Sto lavorando per trovare quel socio estero che potrà arrivare e affiancarci. Mi auguro che possa accadere nell’arco di questo anno, di questo 2026 che arriva, sarebbe importante perché dobbiamo costruire insieme un percorso, dobbiamo continuare a salire come abbiamo sempre fatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it