Bari aeroporto | premiato il passeggero numero undici milioni E acceso l' albero di Natale

All’aeroporto di Bari, questa mattina, si è celebrato un importante traguardo con la premiazione dell’undicesimo milionesimo passeggero, il signor Bruno Vanzan, e l’accensione dell’albero di Natale, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti, Debora Ciliento. Un momento di festa e di riconoscimento per il settore dei trasporti e la mobilità sostenibile in Puglia.

Questa mattina l'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, ha partecipato all'accensione dell'albero di Natale all'aeroporto di Bari e alla premiazione dell'undici milionesimo passeggero, il signor Bruno Vanzan. Insieme a lei il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Si è trattato di una festa a chiusura di un anno che ha visto crescere gli aeroporti pugliesi e di un quinquennio in cui la Regione Puglia ha stanziato cospicue risorse per incentivare il trasporto aereo, con tutte le positive ricadute in termini di turismo ed economia.

