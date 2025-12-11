Barbieri ricorda la sua esperienza alla Juve | Tre anni bellissimi ho giocato in Champions League Poi il commento su Yildiz e l’ex Soulè

L'ex terzino della Juventus Barbieri ripercorre i suoi tre anni nel club, sottolineando l'importanza dell'esperienza in Champions League contro grandi avversari. Nel suo ricordo, emergono momenti significativi e riflessioni su giocatori come Yildiz e Soulè, evidenziando il suo percorso e le emozioni vissute durante la sua avventura bianconera.

Barbieri, l’ex terzino della Juventus ricorda l’esordio in Champions contro i big. Yildiz e Soulé avevano qualcosa in più, Ronaldo mi regalò la maglia. Tommaso Barbieri, ex terzino destro della Juventus e ora in forza alla Cremonese, ha ripercorso con La Gazzetta dello Sport i tre anni trascorsi in bianconero, tra la Next Gen e la Prima Squadra. Il difensore ha definito gli anni alla Juventus come tre anni bellissimi, trascorsi accanto a talenti come Matías Soulé, Kenan Yildiz, Nicolò Fagioli, Koni De Winter e Radu Dragusin. Barbieri ha individuato subito i giocatori che avevano una marcia in più: Soulé e Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com