Barachini convoca i vertici di Gedi e i Cdr di Repubblica e La Stampa

Il sottosegretario Alberto Barachini ha convocato i vertici di Gedi e i comitati di redazione di Repubblica e La Stampa, in risposta alle voci riguardanti una possibile vendita delle due testate. L'incontro mira a discutere la situazione e a chiarire eventuali sviluppi futuri nel settore dell'informazione.

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, ha convocato i vertici di Gedi insieme ai comitati di la Repubblica e La Stampa, dopo le notizie sull’ipotesi di vendita delle due testate. L’iniziativa viene resa nota da una comunicazione ufficiale. Intanto, nella redazione del quotidiano torinese i giornalisti hanno deciso di riunirsi in assemblea permanente, come riferito dal comitato . La scelta arriva, spiegano, «dopo che nei giorni scorsi l’editore ha annunciato l’intenzione di cedere tutte le attività del gruppo, dopo lunghi mesi di trattative sempre smentite dall’azienda». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Barachini convoca i vertici di Gedi e i Cdr di Repubblica e La Stampa

