Bao Publishing presenta La taverna di mezzanotte 12 | torna il manga culinario di Yaro Abe con storie ambientate durante la pandemia

Bao Publishing presenta La taverna di mezzanotte 12, il manga di Yaro Abe che torna con nuove storie ambientate durante la pandemia. Questo volume offre un angolo di tranquillità nella metropoli, narrando esperienze e momenti di ristoro notturno in un periodo difficile. Un affascinante connubio tra cucina, emozioni e realtà contemporanea.

L’angolo di tranquillità nella metropoli, dove si può sempre trovare ristoro a tarda notte, per un po’ deve chiudere: in questo nuovo volume Yaro Abe racconta un arco di storie attuali, ambientate durante la pandemia. Questa volta più che mai, saranno gli avventori abituali, ormai amici, a ricreare il calore e la convivialità del cibo della taverna. Torna la stagione che mette fame nel cuore della notte. BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 12 di Yaro Abe. Questo manga gourmet, da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories, arriva al volume che comprende anche storie dell’inizio della pandemia del 2020, e i protagonisti affrontano l’emergenza che li costringe a restare a distanza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it