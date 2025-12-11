Bankitalia il dossier FdI | L' oro è del popolo Dentro Palazzo Koch capitali stranieri rischiosi

Fratelli d’Italia torna a mettere sotto i riflettori le riserve auree di Bankitalia con un dossier che solleva dubbi sulla loro proprietà. Il centro studi del partito sostiene che l’oro appartenga al popolo, mentre critica la presenza di capitali stranieri considerati rischiosi all’interno di Palazzo Koch.

Fratelli d'Italia non molla sull'oro di Bankitalia: il centro studi del partito ha infatti redatto un dossier che torna a sollevare dubbi e richieste di chiarimento sulla proprietà delle riserve auree. Giorgia Meloni e i suoi non intendono mollare la presa in vista della prossima manovra. Il testo riservato - che porta l'impronta politica e analitica dell'area di studio meloniana e di cui per primo ha dato conto Corriere.it - segnala esplicitamente la presenza, all'interno della compagine che detiene il capitale della banca, di " gruppi stranieri ": una circostanza che, secondo quanto messo nero su bianco, complica la questione della titolarità delle riserve e rende urgente una norma che levi ogni ambiguità.