Bankitalia il dossier FdI | L' oro è del popolo Dentro Palazzo Koch capitali stranieri rischiosi
Fratelli d’Italia torna a mettere sotto i riflettori le riserve auree di Bankitalia con un dossier che solleva dubbi sulla loro proprietà. Il centro studi del partito sostiene che l’oro appartenga al popolo, mentre critica la presenza di capitali stranieri considerati rischiosi all’interno di Palazzo Koch.
Fratelli d’Italia non molla sull’oro di Bankitalia: il centro studi del partito ha infatti redatto un dossier che torna a sollevare dubbi e richieste di chiarimento sulla proprietà delle riserve auree. Giorgia Meloni e i suoi non intendono mollare la presa in vista della prossima manovra. Il testo riservato - che porta l’impronta politica e analitica dell’area di studio meloniana e di cui per primo ha dato conto Corriere.it - segnala esplicitamente la presenza, all’interno della compagine che detiene il capitale della banca, di " gruppi stranieri ": una circostanza che, secondo quanto messo nero su bianco, complica la questione della titolarità delle riserve e rende urgente una norma che levi ogni ambiguità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Oro Bankitalia, il dossier Fdi: "Il governo non vuole venderlo. Troppi stranieri nel capitale"
Il dossier interno di FdI: 'Dentro Bankitalia ci sono anche stranieri, sull'oro non si corrano rischi. Fu Prodi l'unico a ventilare l'ipotesi di vendita delle riserve auree, serve una norma che faccia chiarezza sulla proprietà'
Oro di Bankitalia, FdI contro le fake news sull'emendamento - Una nota informativa interna per il partito della premier Meloni spiega che l'emendamento non viola i trattati europei e mira a proteggere le riserve auree da speculazioni
FdI non molla sull'oro di Bankitalia: «È del popolo italiano. Ci sono gruppi stranieri rischiosi». Cosa c'è nel dossier riservato del partito di Meloni - Il partito della premier torna all'attacco: «Fu Prodi ad aprire all'idea di vendere le riserve auree di via Nazionale, noi vogliamo fare l'opposto»