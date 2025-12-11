Bando per il nuovo comandante della polizia municipale il Pd | Scorrettezza di Ghinelli

Il gruppo consiliare del Pd di Arezzo critica la decisione dell'amministrazione comunale di pubblicare il bando per il nuovo comandante della polizia municipale, evidenziando una presunta scorrettezza nella procedura. La questione ha suscitato reazioni e sollevato dubbi sulla trasparenza del processo di selezione.

Il gruppo consiliare del Pd di Arezzo contesta la decisione dell'amministrazione comunale di provvedere alla pubblicazione del bando per l'individuazione del nuovo comandante della caserma della polizia municipale di Arezzo.“Abbiamo appreso con grande stupore, consultando il sito del Comune, che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

