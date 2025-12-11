Bando per il nuovo comandante della polizia municipale il Pd | Scorrettezza di Ghinelli
Il gruppo consiliare del Pd di Arezzo critica la decisione dell'amministrazione comunale di pubblicare il bando per il nuovo comandante della polizia municipale, evidenziando una presunta scorrettezza nella procedura. La questione ha suscitato reazioni e sollevato dubbi sulla trasparenza del processo di selezione.
Il gruppo consiliare del Pd di Arezzo contesta la decisione dell'amministrazione comunale di provvedere alla pubblicazione del bando per l'individuazione del nuovo comandante della caserma della polizia municipale di Arezzo."Abbiamo appreso con grande stupore, consultando il sito del Comune, che.
Nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo: aperto il bando, le prove si concluderanno a marzo - Romizi: "La prossima amministrazione sarà così legata a una scelta compiuta da quella precedente"
Municipale: comandante cercasi. L'addio di Poponcini apre il bando, prove concluse entro metà marzo - Turbolenze politiche e scontro con le opposizioni: al centro delle critiche c'è il tempismo della scelta.