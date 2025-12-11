Bambino orfano di madre e unico superstite di 5 fratelli | da Gaza a Perugia per ritrovare la speranza

Un bambino di Gaza, unico superstite di cinque fratelli e della madre, ha raggiunto Perugia nel tentativo di ricostruire la propria vita dopo il drammatico bombardamento. La sua storia è un simbolo di speranza e resilienza, testimonianza delle conseguenze devastanti dei conflitti e dell’importanza di trovare nuovamente fiducia nel futuro.

Perugia, 11 dicembre 2025 – È “l'unico superstite di cinque fratelli e ha perso anche la madre nel bombardamento della loro casa”. Ha appena 9 anni il bambino arrivato a Perugia da Gaza e ha già un macigno pesantissimo da sopportare. Eppure “nonostante il dolore, nei suoi occhi si legge una vivacità straordinarie e la curiosità di scoprire”, scrive la presidente della regione Umbria Stefania Proietti sui social. “Una storia che lascia senza fiato” ha sottolineato la governatrice che precisa: “L' Umbria, ancora una volta, ha aperto il cuore all'accoglienza, che è anche il nostro modo di dire no alla guerra”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambino orfano di madre e unico superstite di 5 fratelli: da Gaza a Perugia per ritrovare la speranza

Nella foto profilo di Facebook di Antonello Olivieri c'è lui in macchina con suo figlio seduto dietro che sorride e saluta. Oggi guardare quella foto fa male. Mi rattrista pensare che quel bambino così piccolo sia diventato orfano a seguito dell'incidente in moto del - facebook.com Vai su Facebook

Bambino orfano di madre e unico superstite di 5 fratelli: da Gaza a Perugia per ritrovare la speranza - “Accanto alle cure mediche, per lui sarà fondamentale anche un sostegno psicologico, perché le ferite della guerra hanno colpito la sua anima anco ... Riporta lanazione.it

Silvio Orlando: «Ho perso mia madre a nove anni, un dolore che non è mai andato via. Al cinema? Ora mi fanno fare solo il prelato» - L'attore a teatro con «La vita davanti a sé», storia di una prostituta ebrea che adotta un bambino arabo orfano, tratta da un romanzo di Romain Gary ... Secondo msn.com