Bambina deceduta in ospedale | gli esami chiariranno le cause della morte
Gli esami sul corpo della bambina di 10 anni deceduta presso l'ospedale di Francavilla Fontana sono terminati. La conclusione delle analisi consentirà di chiarire le cause della tragica morte, ancora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.
FRANCAVILLA FONTANA - Sono terminato tarda nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, gli esami sul corpo della bambina di 10 anni deceduta due giorni fa presso l'ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana. Sono stati eseguiti dal dottor Domenico Urso e dal collega Marcello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
