Bambina deceduta in ospedale | gli esami chiariranno le cause della morte

FRANCAVILLA FONTANA - Sono terminato tarda nella mattinata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, gli esami sul corpo della bambina di 10 anni deceduta due giorni fa presso l'ospedale "Dario Camberlingo" di Francavilla Fontana. Sono stati eseguiti dal dottor Domenico Urso e dal collega Marcello.