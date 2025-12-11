Balotelli ritorna in Serie A? Il giocatore svela dove andrà a giocare a gennaio L’obiettivo è quello della convocazione per il prossimo Mondiale

Mario Balotelli si prepara a tornare in Serie A a gennaio, con l'obiettivo di conquistare la convocazione per il prossimo Mondiale. Tuttavia, il giocatore non esclude un ritorno all’estero, consapevole delle sfide che lo attendono. Le sue parole riflettono un mix di nostalgia e determinazione, mentre valuta le opportunità per il suo futuro calcistico.

Balotelli spera in un ritorno in Serie A, ma è consapevole che la strada è in salita. Per questo motivo non esclude una ripartenza dall’estero C’è sempre qualcosa di profondamente romantico, quasi sospeso tra nostalgia e disincanto, quando Balotelli torna a parlare del suo futuro. A 35 anni, dopo una carriera attraversata da picchi luminosissimi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Balotelli ritorna in Serie A? Il giocatore svela dove andrà a giocare a gennaio. L’obiettivo è quello della convocazione per il prossimo Mondiale

| : « ` ` » ? Mario Balotelli torna a parlare e al centro c’è sempre il suo rapporto con la Nazionale e il sogno Mondiali. «Giocarei il Mondiale anche a 50 anni», confessa a Clarenc - facebook.com Vai su Facebook

Ritorno in Serie A, Balotelli vuota il sacco: ha confermato tutto calciomagazine.net/ritorno-in-ser… Vai su X

Ritorno in Serie A, Balotelli vuota il sacco: ha confermato tutto - Rivelazioni assurde da parte del famoso atleta italiano, vuole tornare in Nazionale e non solo: la Serie A è ancora molto vicina. Secondo calciomagazine.net

Balotelli: «Il mio sogno resta il Mondiale. Ci andrei anche se mi chiamassero a 50 anni» - Mario Balotelli parla dei suoi progetti futuri e della sua rinascita calcistica dopo l’esperienza al Genoa in un’intervista con Seedorf. Riporta ilnapolista.it