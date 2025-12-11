Ballando con le stelle Nancy Brilli accusa Rossella Erra per l’eliminazione ma la verità è un’altra

Nancy Brilli, eliminata da Ballando con le Stelle, ha espresso dure critiche nei confronti di Rossella Erra. Tuttavia, emergono dettagli sorprendenti: si è scoperto che l’attrice avrebbe utilizzato account falsi per influenzare le votazioni, sollevando dubbi sulla veridicità delle sue dichiarazioni e sulle dinamiche del programma.

Sebbene Nancy Brilli su Ballando con le stelle sia molto critica da quando è stata eliminata, si è scoperto che abbia usato i bot: voti provenienti da account fake per cercare di andare avanti. Ma puntualmente il sistema del notaio del programma le ha decurtato questi punteggi altissimi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ballando con le stelle, Nancy Brilli accusa Rossella Erra per l’eliminazione ma la verità è un’altra

Dall'eliminazione di Nancy Brilli agli insulti e gli auguri di morte a Rossella Erra. Cosa è successo sui social dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle - facebook.com Vai su Facebook

Avvisate Selvaggia Lucarelli che dietro alcune stoccate "anonime" che sta ricevendo nelle ultime settimane c'è un ex concorrente di "Ballando con le Stelle". Vai su X

Ballando con le Stelle, bufera totale: Nancy Brilli eliminata si scatena contro Rossella Erra: «Trattata come carne da macello» - Nancy Brilli fuori da Ballando con le Stelle accusa la produzione e attacca Rossella Erra per il "tesoretto" che ha favorito la Signora Coriandoli ... Riporta panorama.it

Nancy Brilli ha ricevuto più di 60mila voti fantasma a Ballando con le stelle: “Eliminata dai bot, non da Rossella Erra” - 000 i voti annullati a Nancy Brilli per profili sospetti nel corso di questa edizione ... Lo riporta fanpage.it