Ballando con le stelle Barbara d’Urso | Io e Pasquale litighiamo e poi ci diamo baci epici | VIDEO

Durante la trasmissione di Ballando con le stelle, Barbara d'Urso ha condiviso dettagli sul suo rapporto con Pasquale La Rocca, rivelando litigi e baci appassionati. La loro intesa è evidente e ha catturato l'attenzione di pubblico e conduttrice, che ha cercato di approfondire la loro storia personale.

Il legame tra Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca è palese agli occhi di tutti e a Ballando con le stelle Milly Carlucci prova ad indagare sulla loro storia

