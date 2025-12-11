Ballando con le stelle Barbara d’Urso | Io e Pasquale litighiamo e poi ci diamo baci epici | VIDEO

Ildifforme.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione di Ballando con le stelle, Barbara d'Urso ha condiviso dettagli sul suo rapporto con Pasquale La Rocca, rivelando litigi e baci appassionati. La loro intesa è evidente e ha catturato l'attenzione di pubblico e conduttrice, che ha cercato di approfondire la loro storia personale.

Il legame tra Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca è palese agli occhi di tutti e a Ballando con le stelle Milly Carlucci prova ad indagare sulla loro storia L'articolo Ballando con le stelle, Barbara d’Urso: “Io e Pasquale litighiamo e poi ci diamo baci epiciVIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando stelle barbara d8217ursoBallando con le stelle, come sta Barbara D’Urso: gli ultimi aggiornamenti dopo l’infortunio - La puntata di sabato era andata nel migliore dei modi, nonostante avesse dovuto ballare con un tutore. Secondo rds.it

ballando stelle barbara d8217ursoBarbara D’Urso non si ritira da Ballando con le stelle: tutore tolto e lancia accuse/ “Fake news, sto meglio” - Barbara D'Urso non si ritira da Ballando con le stelle: tutore tolto e lancia accuse: "Fake news, sto meglio e oggi ricominciamo le prove" ... Lo riporta ilsussidiario.net