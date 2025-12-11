Ballando con le stelle Andrea Delogu in ospedale | Mi deve salvare la vita
Durante le ultime edizioni di Ballando con le stelle, sono aumentati gli infortuni tra i concorrenti. Recentemente, Andrea Delogu ha dovuto ricorrere all'ospedale, dichiarando: “Mi deve salvare la vita”. Questo episodio si inserisce in un quadro generale di incidenti che evidenziano i rischi legati alla partecipazione al programma.
Nel corso degli ultimi anni si sono moltiplicati gli infortuni dei concorrenti di Ballando con le stelle. Coreografie sempre più ambiziose e tanta voglia di stupire il pubblico. Il lavoro dietro le quinte è estenuante e, settimana dopo settimana, qualcosa può andare storto. In questa stagione non sono mancati volti noti che hanno dovuto dire basta, magari in attesa del ripescaggio. Per poco non si è aggiunta alla lista Andrea Delogu che, dopo aver terminato la scorsa puntata, ha raggiunto il pronto soccorso più vicino. Una vera emergenza per la conduttrice. Malore per Andrea Delogu. Il 2025 è stato un anno colmo di soddisfazioni per Andrea Delogu, offuscate però da una tragedia immane: la morte improvvisa e prematura di suo fratello.
